Forza Italia, Toma ha incontrato Tajani: «Disponibile per il Partito, non ho ambizioni per il Senato»

Il presidente ha incontrato il coordinatore nazionale: «Ci sono se hanno bisogno di governatori, sarò a supporto dei candidati che esprimerà la coalizione»

«Non ho ambizioni per il Senato, non ho chiesto nulla e sarò a supporto dei candidati che esprimerà la coalizione. Mi sono sempre dichiarato disponibile per il Partito se hanno bisogno di governatori.» Donato Toma, dunque, sembrerebbe rinunciare alla corsa per palazzo Madama per giocarsi le sue carte per una ricandidatura alla Regione.

Missione romana per il presidente Toma che questo pomeriggio ha incontrato il coordinatore nazionale Antonio Tajani. «Ho incontrato amici di partito ed ho avuto un confronto con Antonio Tajani, con cui, – ha tenuto a precisare – mi vedo ogni mese. Vengo spesso al Partito e quella di oggi non era una visita particolare. Abbiamo fatto il punto della situazione, sulle prospettive e sull’impegno da profondere in questa campagna elettorale per Forza Italia, che da parte mia non mancherà di certo. Ho semplicemente rappresentato la mia disponibilità, ma non c’erano dubbi perché io sono uomo di Forza Italia. Non ho ambizioni per il Senato e mi sono dichiarato disponibile se hanno bisogno di governatori.

Ad ogni modo – prosegue Toma – non era un incontro per questioni straordinarie, abbiamo parlato della situazione in generale e dei programmi per il futuro, strategie che per il momento – ha concluso – preferisco non rivelare.» redpol