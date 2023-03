Forza Italia, Toma: «Buon lavoro a Lotito e un grazie alla Tartaglione»

Il senatore Claudio Lotito è stato nominato nuovo coordinatore di Forza Italia. A lui sono giunte le congratulazione del presidente della Regione Donato Toma.

«Ho già sentito il Senatore Claudio Lotito, con il quale ho contatti quotidiani, per esprimergli i miei auguri di buon lavoro per il nuovo incarico di Coordinatore di Forza Italia per il Molise. La sua notevole esperienza e capacità operativa saranno dim grande supporto al partito sul territorio, così come auspicato dal fondatore e presidente Silvio Berlusconi nel recente incontro che abbiamo avuto ad Arcore insieme con gli altri governatori azzurri.

I miei ringraziamenti ad Annaelsa Tartaglione per il lavoro svolto in questi anni da coordinatrice regionale e da parlamentare. A lei la mia gratitudine personale per l’impegno durante la mia campagna elettorale del 2018.

Ora sarà importante affrontare in maniera unita e compatta, con saggezza e lungimiranza, il dibattito interno e con la coalizione in vista delle regionali del prossimo giugno.»