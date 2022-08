Forza Italia, Tartaglione silurata dalla Fascina: “Piace troppo a Berlusconi”

Finisce sul maggiore sito nazionale di Gossip, Dagospia, la vicenda della mancata candidatura di Annaelsa Tartaglione al collegio blindato della Camera in Molise, vicenda da noi anticipata giorni addietro. Secondo Dagospia, ci sarebbe addirittura una congiura di donne vicine a Berlusconi, che vedrebbero con sospetto la deputata molisana, ex pupilla del Cavaliere, perché troppo provocante e quindi “pericolosa” per Marta Fascina, la nuova compagna del presidente. Tutto è possibile in questa caldissima pre campagna elettorale che ogni giorno offre una nuova sorpresa.