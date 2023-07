Forza Italia, Tajani: «Guardiamo ai numeri reali, in Molise abbiamo ottenuto il 12% doppiando la Lega»

«Si tratta di voci. Quelli di Tecnè ci danno sopra la Lega e vicini al 10%. Noi guardiamo soprattutto ai numeri reali e questi ci dicono che in Molise abbiamo ottenuto il 12% chiudendo anche sopra la Lega. Devo dire che nessuno ha espresso preoccupazione nel partito». È quanto ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, in un’intervista rilascia a “La Repubblica” aggiungendo, in merito al futuro del partito che «continuerà ad esistere anche in futuro. Ci hanno dato quasi sempre per morti o estinti, ma dal 1994 siamo qui. Saranno le solite preoccupazioni di tre o quattro parlamentari e potrei anche fare dei nomi».

Tajani ha anche smentito le voci di divergenze all’interno della maggioranza: «Mi accusano di essere appiattito e di essere leale con il governo del quale sono ministro, vicepresidente? Davvero bizzarra come cosa se pensiamo che esprimiamo anche cinque ministri. Non capisco perché dovrei fare una guerra al mio esecutivo. Se avessi intenzione, mi dimetterei subito».