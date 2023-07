Forza Italia, Tajani eletto segretario: folta delegazione molisana presente al Consiglio nazionale

Ai lavori del partito azzurro a Roma hanno partecipato l’europarlamentare Patriciello, il senatore Lotito, il neo presidente Roberti e consorte, il predecessore Toma e il consigliere Di Baggio

«Io credo che questo partito politico non possa più avere un presidente per questo prevedo di modificare nello statuto la parola presidente con la parola “segretario nazionale” perché c’è solo un presidente». Lo ha affermato Antonio Tajani aprendo oggi, sabato 15 luglio, il Consiglio nazionale di Forza Italia – il terzo nei 29 anni di vita del partito – all’hotel Parco dei Principi di Roma. La proposta è stata approvata all’unanimità dall’organismo, il primo senza Silvio Berlusconi, recentemente scomparso, cui è stato tributato un applauso di cinque minuti.

La nomina di Tajani a segretario nazionale degli azzurri è avvenuta per alzata di mano. Il vicepremier ha commentato il nuovo ruolo evidenziando che «non è facile guidare un movimento politico che ha avuto come leader per quasi 30 anni Silvio Berlusconi. Io posso garantire soltanto il mio impegno, determinazione, volontà di trasformare tutti i suoi sogni in realtà. Per farlo avrò bisogno di tutti quanti voi, di tutta la nostra classe dirigente, eletti, simpatizzanti, militanti».

Tajani ha poi letto una lettera che la famiglia dell’ex Cavaliere ha inviato a Forza Italia: «Carissimi, grazie per l’appoggio e vicinanza che avete sempre dato al nostro caro papà e grazie per tutto ciò che farete d’ora in poi per continuare a far valere gli ideali di libertà, progresso e democrazia che hanno sempre contraddistinto il suo pensiero e la sua azione. Un abbraccio grande a tutti con i migliori auguri di buon lavoro».

Per il Molise, erano presenti l’europarlamentare Aldo Patriciello, il senatore e coordinatore regionale, Claudio Lotito, il neo presidente della Regione, Francesco Roberti e consorte, il predecessore, Donato Toma e il consigliere, Roberto Di Baggio. In particolare, il governatore appena eletto si tratterrà ancora nella capitale sia per interloquire con gli altri partiti del centrodestra sulla giunta regionale da costituire sia per ribadire la richiesta di garanzie al governo sul Bilancio al fine di ottenere condizioni più favorevoli rispetto al decreto lo “spalmadebiti” e, contestualmente, l’autorizzazione ad operare in deficit per far fronte alle urgenze – tra le quali quella del personale – e, più in generale, risorse aggiuntive sia pure non strettamente connesse al comparto sanità.