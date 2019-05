Forza Italia regge in Molise, Tartaglione: «Berlusconi il più votato d’Italia, centrodestra maggioranza nel Paese»

«Silvio Berlusconi sarà l’italiano più votato che siederà nel Parlamento europeo. In Italia ha preso più voti di tutti, dopo Salvini, nonostante FI sia solo il quarto partito. Il centro destra unito è maggioranza naturale nel Paese, come dimostra anche la vittoria in Piemonte con un candidato governatore di Forza Italia, Alberto Cirio, a cui vanno i miei più sinceri auguri». È quanto di chiara l’onorevole Annaelsa Tartaglione in una nota.

«Quasi il doppio della media nazionale, quello registrato in Molise alle Europee – spiega – è in assoluto il secondo miglior dato in Italia del partito e con una flessione di mezzo punto percentuale rispetto all’esito delle politiche 2018. Un risultato, – conclude la coordinatrice regionale azzurra – frutto di un importante gioco di squadra sul territorio, che consente a FI di eleggere un europarlamentare, di fatto l’unica forza politica in regione capace di raggiungere lo storico obiettivo. Auguri e congratulazioni ad Aldo Patriciello».