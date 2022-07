Forza Italia mette “sotto custodia” Toma, il predestinato alla candidatura Azzurra è Francesco Roberti

A tessere la tela la coordinatrice regionale Annaelsa Tartaglione

Le ultime mosse di Annaelsa Tartaglione, coordinatrice regionale di Forza Italia, vanno tutte in un’unica direzione: cercare di togliere di dosso a Toma l’uniforme del partito del Cavaliere, riportandolo al suo ruolo iniziale di presidente espressione della società civile. Una partita ‘pesante’ che si gioca sulla scacchiera della politica, non solo regionale, perché Toma a Roma fa sentire continuamente la sua voce, accreditandosi come espressione ufficiale di Forza Italia. Ma così non è. La mossa con cui la Tartaglione ha nominato Cavaliere capo della delegazione di Forza Italia all’interno della Giunta è un vero e proprio ‘siluro’ che punta dritto ad un obiettivo, togliere rappresentatività politica a Toma, all’inizio dei ‘giochi’ per la scelta del candidato presidente del Centrodestra. Una mossa che lascia intatto il potere esecutivo di Toma a Palazzo Vitale, ma che ha colpito duramente il prestigio politico di un presidente che, a questo punto, è solo in una fortezza che ancora comanda ma che, giorno dopo giorno, perde consistenza. Dopo gli attacchi della Lega e di Fratelli d’Italia (in versione Di Sandro), a Toma restava solo l’appoggio di Forza Italia. Un appoggio che ora non gli è stato tolto, ma che è stato notevolmente depotenziato. Insomma la Tartaglione non ha detto: Toma non rappresenta più Forza Italia, ma ha detto: “Il mio rappresentante in Giunta è Cavaliere”. La coordinatrice di Forza Italia è molto astuta, anzi decisamente sottile e lungimirante. Non è l’ultima arrivata. Anzi. Per non sbagliare, ascolta la voce di Berlusconi, ma si consulta spesso anche con l’eurodeputato Aldo Patriciello e se, dieci mesi prima delle elezioni, ha deciso di depotenziare Toma, che tutto sommato fino ad oggi l’aveva ascoltata e seguita, c’è un motivo preciso e la decisione non l’ha presa da sola. La verità è che si parla sempre più frequentemente di incontri tra la Tartaglione, Francesco Roberti e altri fedelissimi della deputata. Sarebbe proprio il sindaco di Termoli, presidente della Provincia, rappresentante di Forza Italia al 100%, l’uomo scelto dalla coordinatrice per ereditare la Regione da Donato Toma. Ci riuscirà?

Chissà. Risolto il ‘problema’ Toma, resta pur sempre il ‘problemone’ Iorio, molto più complicato, perché c’è da confrontarsi con Fratelli d’Italia. (Redis)