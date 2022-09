Forza Italia, inaugurata la sede elettorale a Campobasso: “Un punto di riferimento per chi chiede supporto”

Presenti alla cerimonia la deputata uscente e ricandidata, Annaelsa Tartaglione, Nicola Cavaliere, il candidato all’uninominale per il Senato, Claudio Lotito e il governatore, Donato Toma, che sgombra subito il campo dalle polemiche. “È falso che ci siano delle diatribe nel partito. Abbiamo bisogno di un governo di centrodestra”

“Vogliamo testimoniare con fatti concreti la nostra presenza sul territorio e questa sede elettorale che oggi inauguriamo sarà il punto di riferimento per chi chiede supporto. L’abbiamo aperta al centro di Campobasso mettere al centro gli interessi della popolazione molisana”. Claudio Lotito, candidato del centrodestra in quota Forza Italia all’uninominale del Senato, ha commentato così il taglio del nastro della struttura che sarà utilizzata dagli azzurri in questa campagna elettorale.

Presenti alla cerimonia anche la deputata uscente, Annaelsa Tartaglione, e Nicola Cavaliere, in corsa in quest’ordine per il proporzionale della Camera, e il presidente della Regione, Donato Toma. “Abbiamo trovato le macerie quattro anni fa appena arrivati – ha ricordato il governatore -, mancava la filiera istituzionale e c’erano i 5 stelle in Parlamento. Eppure, abbiamo avuto un blocco al governo con tre anni di commissario esterno per la sanità. Ora abbiamo bisogno dei nostri parlamentari, di un governo di centrodestra ed è falso che ci siano diatribe in Forza Italia. Noi siamo rispettosi delle istituzioni. Cavaliere lo voglio al Senato anche se mi creerebbe un problema in giunta – ha concluso sorridendo – e Lotito merita fiducia: la vita lo ha premiato per quello che ha fatto”.