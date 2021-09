Il Presidente Italo Testa affida il mandato all’avvocato Vincenzo Iacovino

“Sono orgoglioso di difendere i movimenti espressioni del popolo – dichiara il legale – ed invito tutti i sindaci e rappresentanti del popolo a impugnare il Pos adottato dal Commissario senza osservare le procedure di partecipazione previste dalla legge oltre che falcidiare la sanità pubblica in favore del privato. Fallita la mediazione politica è necessario questo ricorso al Tar per ridare la possibilità a tutti i cittadini di partecipare alla programmazione sanitaria regionale come prescrive la legge e come ha sancito la Corte Costituzionale bocciando il Pos 2015.2018”. Il documento di programmazione sanitaria prevede, tra le altre cose, il taglio di servizi e reparti negli ospedali di Termoli e Isernia”.