Forum internazionale agroalimentare, si alza il sipario

Collegamento via streaming anche dalla sala congressi di Coldiretti Molise a Campobasso

Prenderà il via giovedì 18 novembre, alle 11,00, per concludersi venerdì 19, la due giorni del XIX Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione.

In rispetto delle norme di contenimento del Covid 19 e per evitare il rischio di assembramenti, tutte le federazioni Coldiretti d’Italia saranno collegate via web per poter prendere parte alla due giorni.

Anche la Federazione regionale Coldiretti del Molise ha allestito, nella sala convegni dell’Organizzazione in via D’Amato a Campobasso, uno spazio dove poter assistere in presenza ai lavori del Forum.

L’appuntamento sarà inoltre trasmesso anche in diretta streaming collegandosi sul sito www.coldiretti.it.

Interverranno Massimiliano Valerii (Direttore Generale, CENSIS), Stefano Patuanelli (Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) e Ettore Prandini (Presidente, Coldiretti).

Nella stessa giornata di giovedì seguiranno specifiche sessioni dedicate ai pericoli in arrivo sulle tavole degli italiani, ai nuovi modelli di consumo, all’innovazione e competitività delle imprese, alla sfida energetica e alla transizione ecologica.

Presentazione dal vivo del primo trattore al mondo alimentato a biometano.

“Il Forum che si apre – ha affermato il direttore regionale di Coldiretti Molise – cade in un momento particolare della nostra storia, ancora segnato dall’emergenza pandemica, da cui si spera di poter uscire al più presto.

Fornirà l’occasione per analizzare la situazione globale del settore, anche alla luce dei nuovi provvedimenti di sostegno economico alle aziende, volute dall’UE, e sostenute dal PNNR.

Sostegni che si auspica possano essere di aiuto e supporto alle politiche di attuazione della transizione ecologica”.