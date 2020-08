Fortore, violento nubifragio con tromba d’aria: a Toro alberi caduti e tetti scoperchiati (VIDEO)

Un violento nubifragio questo pomeriggio, giovedì 13 agosto 2020, si è abbattuto sull’area fortorina. Diversi i centri colpiti dal maltempo tra i quali Toro. Acqua, in alcune zone grandine, e forte vento hanno provocato danni non solo alle colture. Diversi alberi sono caduti sulle tante strade di collegamento dell’area e dai tetti delle abitazioni sono volate giù tegole che in alcuni casi hanno danneggiato delle automobili. Divelti completamente anche gli ombrelloni di diverse attività commerciali.