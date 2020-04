“Forti rischi di regolarità per il consiglio regionale di lunedì”

Numerosi i dubbi che, diversi esponenti politici e del mondo legale, stanno tirando fuori relativamente all’azzeramento della giunta regionale deciso da Toma. Tra i primi l’ex sindaco di Belmonte del Sannio, Albino Iacovone, per il quale il consiglio non può proprio riunirsi senza la presenza di una giunta in carica. C’è poi chi, come Ottavio Balducci, avvocato vicino ai Cinque Stelle, ma anche amico personale di Beppe Grillo e Giuseppe Conte parla di procedura del tutto irregolare: “Ex assessori regionali o ex consiglieri?

A chi me lo chiede posso solo rispondere che l’art. 15 n. 4 della vigente legge elettorale regionale – che non mi risulta essere integrata da una previsione normativa regolamentare del Consiglio regionale – non dà potete al Presidente del Consiglio Regionale di disporre il subentro in Consiglio degli ex assessori consiglieri e, quindi, convocarli nell’assise. Anche interpretare il termine “dispone” previsto nel citato art. 15 come cogente “presta d’atto” da parte del Consiglio regionale della perdita dello status di assessori con conseguente loro automatico subentro, non risulta convincente. Insomma un bel pasticcio giuridico che risale alla riforma del 2017 già criticata dal governo nazionale dell’epoca che (su mia istanza) richiese modifiche (cfr. nota del sottosegretario alla PdC Bressa) solo parzialmente attuate dalla legge regionale del Molise n.1 del gennaio 2018.

La soluzione? Riformare l’attuale legge elettorale regionale.

Da parte di chi? Ma da parte del Consiglio regionale. Quale mi si chiede. Rispondo: ritorna a leggere l’inizio di quello che ho detto”.