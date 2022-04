Un albero si è abbattuto su una auto in sosta in via Benedetto Croce a Campomarino lido. Una caduta dovuta alle forti raffiche di vento che toccano gli 80 chilometri orari e che stanno imperversando in queste ore sulla costa.

Fortunatamente il peggio è stato scongiurato in quanto non c’era nessuno all’interno della Lancia Y. Si è reso necessario l’intervento tempestivo della Polizia Municipale del pase.