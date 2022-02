Forti raffiche di vento sferzano la costa: mattinata impegnativa per i Vigili del Fuoco

Da questa notte la costa è sferzata da fortissime raffiche di vento che stanno tenendo impegnati i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli. Diversi gli interventi che i pompieri stanno svolgendo dalle prime luci dell’alba di oggi, martedì 22 febbraio in città.

I Vigili del fuoco sono intervenuti in via Polonia per la presenza di vetri rotti ai piani alti di un palazzo. Fortunatamente tutto è andato a buon fine e non ci sono stati danni. Altri interventi hanno riguardato tre gronde pericolanti tutte poste in pieno centro a Termoli. Le squadre, inoltre, stanno continuando ad effettuare controlli su tutto il territorio per prevenire situazioni di pericolo date dal forte vento.