Forti raffiche di vento sferzano la costa: diversi alberi cadauti

Giornata di lavoro intenso per i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli quella di ieri, sabato 5 novembre. La pioggia e le fortissime raffiche di vento hanno creato diversi disagi in città.

Numerose le chiamate ai Vigili del fuoco che sono dovuti intervenire per rimuovere diversi alberi caduti. È il caso di un albero divelto dalla furia del vento in via Trento e che si è abbattuto su due auto parcheggiate creando ingenti danni. Altri alberi caduti anche in via Torino e a Difesa Grande. Nel pomeriggio di ieri la pioggia che si è fatta più intensa ha creato anche allagamenti soprattutto nella zona di Rio Vivo.

Fortunatamente la situazione nella giornata di oggi, domenica 6 novembre, è in miglioramento anche se permangono le raffiche di vento.