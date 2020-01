Forte vento, finestra distrutte a Fontanavecchia

Forti disagi nelle case popolari della zona

REDAZIONE

D’improvviso un boato. Un botto enorme che ha colto i condomini in piena mattinata. Quello che è accaduto questa mattina, 28 gennaio, ha dell’incredibile. A causa del maltempo e delle forti raffiche di vento che in queste ore imperversano sul capoluogo è accaduto quello che i residenti di Fontanavecchia da tempo lamentavano. Una finestra del palazzo si è completamente staccata. Fortuna che in quel momento nessuno si trovava a passare sul pianerottolo. Sarebbe potuto accadere l’irreparabile. Lo stato di quelle finestre era già finito all’attenzione di un geometra che aveva segnalato il problema poiché quelle stesse finestre blindate risultavano essere attaccate semplicemente con un pò di silicone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuco e le forze dell’ordine insieme al geometra propio con l’amministratore che hanno voluto rassicurare i condomini sul fatto che il danno verrà ripristinato da una ditta di Napoli. L’episodio è solo l’ultimo di una serie di problemi riguardanti le case popolari di Fontanavecchia che combattono tra infiltrazioni d’acqua e degrado generale.