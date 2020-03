Forte vento e temporali sul Molise, allerta gialla della Protezione Civile

Avviso di allerta gialla da parte della Protezione Civile del Molise per vento forte e temporali.

DAL POMERIGGIO DI OGGI DOMENICA 1.3.2020, E PER LE SUCCESSIVE 36-48 ORE, SI PREVEDONO:

– venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, in prevalenza dai quadranti meridionali, in graduale rotazione dai quadranti settentrionali, mareggiate lungo le coste esposte.

DALLA SECONDA PARTE DELLA GIORNATA DI DOMANI, LUNEDÌ 2.3.2020, E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, SI PREVEDONO:

– precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie zone interne e montuose.