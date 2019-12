Forte vento e pioggia intensa, Molise flagellato dal maltempo

L’ approfondimento del minimo di bassa pressione sul Nord Italia, – riporta Meteo in Molise (L’ARTICOLO QUI) sta provocando in questa ore la risalita di un forte vento libecciale sul tutta la Penisola. Attese raffiche fino a 110 km/h sulle regioni tirreniche. Segnalata la caduta di alberi sul litorale laziale.

Sono state segnalate situazioni di forte maltempo nei territori di Venafro e al bivio di Guardiaregia con fortissime raffiche di vento, pioggia di forte intensità, e fulmini. Traffico fortemente rallentato sulla SS 85. Si raccomanda sempre la massima presenza quando si guida in queste condizioni, il fenomeno dell’aquaplaning potrebbe facilmente far perdere il controllo dell’ auto. Queste correnti sono miti quindi le temperature sono in rialzo , con pioggia anche in quota sul Matese e Capracotta.