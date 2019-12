Forte vento e pioggia, alberi si abbattono sulle strade

L’amministrazione comunale di Sant’Elia a Pianisi ha diramato un avviso invitando ad «uscire di casa solo per i casi di urgente necessità»

SANT’ELIA A PIANISI. Le previsioni che davano maltempo sul Molise, con forte vento e pioggia in particolare per la giornata di oggi, sabato 21 dicembre, si sono puntualmente avverate con notevoli disagi sulle strade. In territorio di Sant’Elia a Pianisi, alcuni alberi si sono abbattuti sulla strada – come si vede chiaramente dalla foto che ci ha inviato una nostra lettrice – e solo il caso ha voluto che in quell’istante non transitassero né veicoli né persone scongiurando conseguenze che avrebbero potuto essere anche molto gravi.

Intanto, l’amministrazione comunale di Sant’Elia a Pianisi ha diramato un avviso invitando la popolazione ad usare prudenza nella circolazione a piedi e con le auto, sia nel centro urbano che nelle zone periferiche, per le forti raffiche di vento che possono provocare caduta di tegole dai tetti, di pezzi di cornicioni e di alberi nelle zone verdi ed extraurbane. Il Comune ha informato i cittadini che, secondo il bollettino meteo, le raffiche di vento aumenteranno di intensità nelle prossime ore. Pertanto, per maggiore sicurezza, si chiede di uscire di casa solo per casi di urgente necessità e soprattutto di tenere dentro i bambini.