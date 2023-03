Forte sisma in Molise, l’elenco delle scuole chiuse mercoledì 29 marzo

In seguito alla forte scossa di terremoto che ha colpito il Molise alle 23.52 di martedì, sono diversi i Comuni in cui i sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di oggi, mercoledì 29 marzo, per consentire le verifiche del caso.

L’ELENCO DELLE SCUOLE CHIUSE MERCOLEDI’ 29 MARZO

Bonefro

Busso

CAMPOBASSO

Campolieto

Casacalenda

Frosolone

Gambatesa

Larino

Matrice

Mirabello Sannitico

Monacillioni

Palata

Petrella Tifernina

Riccia

Ripalimosani

Roccavivara

San Giuliano di Puglia

Santa Croce di Magliano

Sant’Elia a Pianisi

Torella

Trivento

(Elenco in aggiornamento)