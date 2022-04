Forte scossa di terremoto in Bosnia, paura anche in Molise

Il terremoto avvertito nitidamente da Termoli a Campobasso. “All’improvviso ha iniziato a muoversi tutto”

Un terremoto di magnitudo 6 della scala Richter è stato avvertito nitidamente nella serata di oggi, 22 aprile, in Molise e su tutta la fascia adriatica. Stando alle prime fonti sembrerebbe che la terra abbia tremato in Bosnia, territorio che già un anno fa era stato devastato da un altro terremoto ugualmente importante. La scossa è stata avvertita nitidamente in Molise da Termoli a Campobasso ma anche sulle altre regioni che affacciano sull’Adriatico fino alla zona di Napoli creando non poco spavento. “Stavamo guardando la televisione e muri e lampadario hanno iniziato a tremare. È stato breve ma molto intenso”, il commento di alcuni termolesi. Al momento non si registrano danni a persone e cose.