Forte scossa di terremoto avvertita lungo la costa adriatica: Zagabria l’epicentro

Alle ore 12.20 di oggi, martedì 29 dicembre, la terra ha tremato. E’ stata registrata una scossa di magnitudo 6.3 a 40 chilometri da Zagabria in Croazia.Il terremoto è stato chiaramente avvertito anche in Molise lungo l’intera costa Adriatica. La terra ha tremato per diversi secondi. Per ora non si sa se il sisma abbia causato danni o vittime nel paese balcanico che in queste ultime ore è interessato da un’intensa attività sismica. “Si tratta probabilmente della stessa sequenza di ieri, quando ci sono state scosse fino a magnitudo 5 – ha detto all’Agi Alessandro Amato dell’Ingv – e purtroppo il versante adriatico propaga con molta intensità, quindi non sorprende si sia avvertito nel nord est italiano e anche al Centro”.