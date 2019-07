«Forte rispondenza con le linee del governo»

ANTONIO DI MONACO

CAMPOBASSO

Il progetto per un sistema di mobilità e parcheggi a prevalente uso del centro storico di Campobasso, che il sindaco Roberto Gravina ha avuto modo di presentare e spiegare nel dettaglio, ha riscosso «unanime consenso da parte dei delegati del presidente del Consiglio» che lo hanno «apprezzato molto positivamente in relazione alla strategicità e alle intrinseche prospettive di sviluppo che propone».

È quanto emerge dal tavolo per i Contratti Istituzionali di Sviluppo – stabilendo, innanzitutto, i criteri di selezione e valutazione – che si è tenuto ieri a Palazzo Chigi, cui era assente il premier Conte, impegnato a Bruxelles per per un nuovo vertice che dovrebbe scogliere i nodi intorno all’as- segnazione delle poltrone chiave dell’Unione Europea (l’Italia punta ad ottenere un portafoglio economico di peso) con la ministra tedesca alla Difesa, Ursula Von der Leyen, che sarebbe in pole position per la presidenza della Commissione.

«Siamo soddisfatti di come è stato recepito il nostro modo di intendere strategicamente i piani progettuali presentati – ha dichiarato Gravina al termine dell’incontro – oltre a vederci pubblicamente riconosciuta la solerzia con cui abbiamo affrontato in poche settimane la situazione riuscendo a presentare due progetti nuovi e differenti (oltre al sistema di mobilità e parcheggi, quello per la realizzazione della strada interpoderale di collegamento della frazione di Santo Stefano con la Fondovalle Rivolo), l’interesse riscosso dal progetto sulla nostra idea di mobilità nel centro storico cittadino e la forte rispondenza riscontrata rispetto alle linee di valutazione che verranno adottate, ci rendono fiduciosi per ciò che potrà accadere nel futuro».

Il prossimo appuntamento a Palazzo Chigi è già stato fissato al prossimo 9 luglio alle 18 quando, con il premier Conte che dovrebbe essere pre- sente, saranno individuati i progetti che avranno accesso al primo lotto di finanziamenti (220 milioni disponibili per questa prima tranches), i quali potranno essere attuati e partire in pochi mesi. Per avviare e dare linfa alle potenzialità di recupero dello sviluppo turistico e della valorizzazione del patrimonio culturale che Campobasso e il Molise tutto intrinsecamente possiedono.