Forte e Gentile, il romanzo di una grande storia d’amore

“Tanto Gentile e tanto forte”, questo il titolo di un libro, scritto da Elisa, Marco e Carlo Patriciello, che racconta la straordinaria storia umana e imprenditoriale del loro nonno, Giuseppe Gentile, marito di Maria Luisa Forte, detta Elisa, la sua sposa, che dette alla luce Ivana Gentile, la mamma dei tre autori. Una storia che attraversa tutti i maggiori eventi del secolo scorso: l’emigrazione, la guerra, la ricostruzione, mescolandoli sapientemente con il racconto del legame che legò indissolubilmente Giuseppe e Ivana. Una straordinaria storia di vita normale che, attraverso fotografie, testimonianze e lettere vergate a mano, come si usava una volta, diventa un romanzo di vita vissuta. La vita di Giuseppe Gentile ed Elisa Forte, i loro due cognomi, intrecciati dall’amore e dal legame che li unì, ha dato lo spunto al titolo del libro, ma è anche alla base di quanto sarebbe accaduto negli anni successivi, quando da quella famiglia si sviluppò una eccezionale storia di successo imprenditoriale, quella che avrebbe dato vita e consistenza ad un gruppo imprenditoriale nel mondo della sanità che è diventato uno dei maggiori in Italia, partendo da Pozzili, lo stesso paese dove nacque l’amore tra Giuseppe e Ivana. Un libro da leggere fino all’ultima riga per capire anche come era il Molise dei nostri antenati, il Molise di una volta, il romanzo della nostra gente. Il libro è stato presentato ieri sera, nella sala convegni del Parco Tecnologico Neuromed, in un evento coordinato dalla nostra Caterina Gianfrancesco, che ha guidato sapientemente la serata.

Un evento che ha anche avuto momenti emozionanti, come la lettura, con la voce dell’attore Gianni Di Chiaro, delle lettere vergate a mano che si scambiavano tra loro Giuseppe ed Elisa, oppure come l’intervento finale di Aldo Patriciello, che rivendicato, con orgoglio, l’esempio e i sacrifici del suocero che, da piccolo imprenditore, lo aiutò e lo affiancò nei momenti più delicati, favorendo la nascita e la crescita di quello che oggi è un colosso imprenditoriale nel campo della sanità privata.

Coordinatore editoriale dell’opera Pasquale Passarelli, giornalista e scrittore, che ha affiancato i tre autori nel progetto e nella realizzazione del libro.