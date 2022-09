Fornitura gratuita per i libri di testo, pubblicato avviso sul sito del comune di Termoli

L’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola comunica che nella sezione “Avvisi” del sito internet del Comune di Termoli è stato pubblicato un “Avviso” per le modalità di fornitura gratuita per i libri di testo.

La domanda, per coloro che godono dei requisiti richiesti, deve essere presentata entro e non oltre il prossimo 30 ottobre presso il Comune di residenza dello studente oppure presso il Comune dove lo studente frequenta la scuola.

Il modello (in allegato con l’avviso) può essere scaricato dal sito dell’Ente oppure richiesto allo sportello del “Settore VII – Assistenza alla persona” che si trova in Via Martiri delle Foibe.

La domanda può essere presentata a mano presso l’Ufficio “Protocollo” del Comune di Termoli oppure inviato tramite Posta Certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.termoli.cb.it

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Istruzione al seguente numero telefonico: 0875.712203-514 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo ginadascenzo@comune.termoli.cb.it