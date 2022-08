Il Comune di Campobasso informa la cittadinanza che a partire da lunedì 29 agosto p.v. sarà possibile scaricare attraverso la piattaforma SIMEAL le cedole librarie per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria a. s. 2022/2023.

I genitori degli alunni residenti nel Comune di Campobasso frequentanti le scuole primarie possono attivare il rilascio delle cedole librarie informatizzate accedendo al linkhttp://campobasso.simeal.it/sicare/benvenuto.php (si consiglia l’utilizzo dei browsers Mozilla Firefox o Google Chrome).

Effettuato l’accesso in piattaforma, dopo aver cliccato su “Acconsento”, sarà possibile scaricare la cedola libraria informatizzata selezionando la voce “CEDOLE LIBRARIE”.

Gli esercizi commerciali (cartolibrerie) che intendono fornire per l’a. s. 2022/2023 i libri di testo per le scuole primarie agli alunni residenti nel Comune di Campobasso, dovranno registrarsi alla piattaforma seguendo le indicazioni in essa contenute:

✓ accettare le condizioni del servizio;

✓ compilare i campi previsti nell’applicativo e allegare il file del documento di identità in corso di validità del titolare o del rappresentante legale dell’attività commerciale in formato PDF o P7M, (grandezza max 2 mega).

A registrazione avvenuta, le cartolibrerie riceveranno sulla e-mail, precedentemente indicata nell’applicativo, le credenziali di accesso al programma di gestione informatizzata delle cedole librarie.

La piattaforma prevede anche l’utilizzo di un’app scaricabile ai seguenti link:

Per dispositivi Apple: https://apps.apple.com/it/app/sistudia/id1529592258

Per dispositivi Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.cordova.sistudia

Tramite l’app, dopo aver effettuato il login, il cartolibraio potrà eseguire lo scarico dei libri di testo che l’utente ritirerà tramite la cedola che ha a sua disposizione per l’a. s. 2022/2023.

La registrazione/accreditamento alla piattaforma SIMEAL avrà durata annuale (a. s. 2022-2023).

Tutte le informazioni sin proposito sono contenute nell’avviso pubblicato sull’home page del sito web del Comune di Campobasso al seguente link: https://www.comune.campobasso.it/campobasso2/po/mostra_news.php?id=1623&area=H