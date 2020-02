Fornitori Asrem allo stremo: «Stop alle attività dopo il 29 febbraio»

I titolari delle aziende scrivono ai vertici della sanità: «Gli arretrati superano ormai i 180 giorni. Non possiamo essere la banca di un sistema al collasso»

CAMPOBASSO. «Oramai siamo arrivati ad un punto di non ritorno: se l’Asrem non salda le fatture arretrate che ormai superano i 180 giorni, saremo costretti ad interrompere le forniture dopo il prossimo 29 febbraio». Il grido di allarme arriva dai titolari delle aziende molisane operanti nel settori ortopedia, audioprotesico e alimentazione senza glutine, i quali – in una lettera inviata ai vertici dell’Asrem e, per conoscenza, al governatore Toma, al dirigente del settore Salute e ai ministeri della Salute e dell’Economia – evidenziano anche che «Abbiamo dipendenti ai quali pagare stipendi, tasse da pagare e saldare anche noi i nostri fornitori. Sappiamo bene quanto sia drammatica la situazione debitoria in cui versa l’Asrem – hanno osservato – ma noi non possiamo essere la banca di un sistema sanitario regionale al collasso. Ne pagheremmo noi e le nostre famiglie. Ci auguriamo – hanno concluso – che questa situazione volga ad un epilogo differente. Auspichiamo un incontro a breve con tutte le parti interessate per discutere del tema e trovare una soluzione che ci permetta di portare avanti le nostre attività».