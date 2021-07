Fornelli: venerdì 16 luglio l’inaugurazione del Museo dell’Eccidio

Un taglio del nastro atteso da tempo e voluto fortemente dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Tedeschi. Venerdì 16 luglio con inizio alle ore 18.30 all’interno dell’Auditorium Comunale verrà inaugurato e aperto ufficialmente ai visitatori il Museo dell’Eccidio di Fornelli. Al suo interno le opere del Pettinicchi che raccontano l’Eccidio di Fornelli, rivalutate e soprattutto arricchite dai curatori del museo. Nella struttura museale, unica nel suo stile e una delle prime in tutta la Regione Molise, indossando occhiali tridimensionali sarà possibile rivivere il racconto dell’Eccidio di Fornelli in 3D. Un qualcosa più unico che raro.

“Abbiamo voluto fortemente il raggiungimento di questo ambizioso traguardo. Il Museo dell’Eccidio di Fornelli rappresenta per la nostra Amministrazione la coronazione di un sogno e di un lungo percorso portato a termine. I visitatori al suo interno – spiega Giovanni Tedeschi – potranno immergersi nella ricostruzione in 3D della Storia dei Martiri. Un qualcosa di emozionante e di affascinante.

Al contempo all’ingresso dell’Auditorium Comunale – conclude il sindaco di Fornelli – inaugureremo anche il nuovo Info Point turistico dove i turisti potranno ogni giorno chiedere informazioni sul territorio, prenotare visite o tour e acquistare gadget e prodotti tipici locali. Raggiungiamo ancora una volta un grande obiettivo e non ci fermeremo qui”.

Come anticipato dal sindaco Tedeschi oltre all’apertura ufficiale del museo in contemporanea verrà inaugurato anche il nuovo Info Point turistico comunale.