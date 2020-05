Fornelli, tutti negativi i tamponi effettuati a Villa Irene

«Si informa tutta la cittadinanza che sono stati eseguiti nuovi tamponi su tutti gli ospiti di Villa Irene e sugli Operatori Sanitari. Confermiamo l’esito negativo di tutti. Il sindaco Giovanni Tedeschi ha seguito costantemente la vicenda che per giorni è stata al centro della cronaca cittadina: la presunta positività di un’anziana ospite della struttura, notizia rivelatasi successivamente errata e smentita nei giorni seguenti anche dalla Direttrice di Villa Irene Ida Apollonio, che ha voluto subito chiarire la vicenda rilasciando un’intervista e a cui va il nostro grazie per la professionalità e l’accuratezza con cui ha gestito tale circostanza. Il sindaco Tedeschi sebbene già consapevole dello sbaglio commesso nel riportare la notizia, ha voluto scrivere immediatamente all’Asrem per accertarsi accuratamente dello stato di salute della paziente. Dall’Asrem è giunta poi la nota ufficiale che riporta l’estraneità totale della Signora al Covid-19. Le Fake news hanno purtroppo la capacità di gettare fango su persone che ogni giorno svolgono il proprio lavoro con serietà e dedizione e su strutture che sono Fondamentali per lo sviluppo del contesto urbano, generando oltretutto posti di lavoro sul territorio. È sempre importante in questi casi, sebbene sia comprensibile la paura che una simile notizia può causare, non riportare notizie false e fomentare odio e ansia nella popolazione. Occorre affidarsi solo ai canali ufficiali».