Fornelli, positività al Covid due classi finiscono in Dad

La prevenzione non è mai troppa. Dopo alcuni casi di positività al Covid in nuclei familiari di Fornelli, è tornata la Dad in paese. Si tratta di due classi della scuola di Fornelli: una dell’Infanzia e l’altra della scuola primaria. Il provvedimento si è reso necessario in seguito ad alcune positività al Covid riscontrate nel paese. Si tratta di un atto adottato in via precauzionale dall’Istituto scolastico in attesa dei tamponi e del tracciamento che sta eseguendo l’Asrem sui nuclei familiari interessati.