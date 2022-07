Fornelli in festa per l’arrivo di Nancy Pelosi, Speaker della Camera dei rappresentanti americana

E’ arrivata questa mattina, venerdì 1 luglio, intorno alle 11 a Fornelli la Speaker della Camera dei rappresentanti americana Nancy Pelosi per visitare la casa dei nonni dove nacque la madre e per ricevere la cittadinanza onoraria. Molto disponibile, si è fermata con cittadini e istituzioni locali per un saluto ed è stata cinta da un lungo abbraccio di tutta la comunità di Fornelli.

L’arrivo della terza carica dello Stato più potente del mondo in Molise è certamente un evento storico e di portata straordinaria.

IN ALTO IL VIDEO

IN BASSO LE FOTO