Fornelli, atti vandalici ai danni della giornalista Filomena Fantozzi

Filomena Fantozzi residente a Fornelli, lo scorso 9 ottobre ha rinvenuto vistosi danni sulla carrozzeria dell’auto di proprietà. Nella fattispecie, su tutta la fiancata sinistra e sul cofano, vi erano delle profonde scalfitture con un oggetto acuminato. L’auto era in sosta nei pressi della sua abitazione, in un’area utilizzata dai residenti per parcheggiare le autovetture. Gli eventi di stampo intimidatorio si perpetravano nuovamente a distanza di due settimane. Il 18 ottobre scorso la giornalista trovava lo pneumatico posteriore destro a terra, squarciato, presumibilmente, da un oggetto tipo punteruolo; analoga sorte è toccata nei giorni seguenti allo pneumatico anteriore destro. Non è chiaro se gli atti vandalici siano da collegare all’attività professionale della giornalista.

“È opportuno nel paese dare vita ad iniziative di sensibilizzazione e di educazione del senso civico, ma anche una maggiore sorveglianza. Spero vivamente che chi di competenza e gli enti preposti in materia di ordine pubblico, accolgano questa mia richiesta – ha dichiarato Filomena Fantozzi”.