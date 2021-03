Formichelli: “Il degrado di Isernia, una condanna per l’amministrazione d’Apollonio”

Torna all’attacco di d’Apollonio la consigliera di minoranza Rita Formichelli che parla di degrado non solo amministrativo di Isernia e polemizza anche con il ruolo della Calenda in consiglio comunale:

“Uno dei vanti di quest’amministrazione “Le isole ecologiche” sono in realtà discariche a cielo aperto, posizionate nei posti più centrali di questa città.

Pubblichiamo la foto scattata tre giorni fa di quella limitrofa al “Nuovo Parco della Stazione”, chiamarla “Isola Ecologica” ci vuole coraggio!

Realizzate con porte e lucchetti a servizio dei commercianti, ora hanno porte divelte, aperte a tutti ed utilizzate come discariche. Il tutto senza alcun controllo!

Un’altra conferma, semmai ce ne fosse bisogno, di come quest’amministrazione ha ridotto Isernia nell’assoluto degrado!

Si perchè se le isole ecologiche sono in questo stato, la situazione non è certo migliore per gli spazi laddove sono posizionati i contenitori per i rifiuti a servizio dei condomini. Alcuni sono stati posizionati sotto le finestre degli appartamenti, utilizzati senza alcun rispetto dei giorni di raccolta, mai puliti, sono ormai piccole discariche maleodoranti che costringono i cittadini, anche in piena estate, a stare con le finestre chiuse.

Tutto questo mentre a livello centrale si parla di ambiente ad Isernia non è più neanche garantita la pubblica igiene!

Ma il Sindaco e l’assessore competente negano l’evidenza e fanno conferenze stampa su cinque biciclette elettriche!

Quest’amministrazione non è solo caratterizzata da incapacità tecnica, come più volte abbiamo dimostrato, ma, purtroppo, anche dall’assoluto disprezzo per i cittadini ai quali, ormai non sono più garantite le basilari norme di un vivere civile.

E’ evidente che quest’amministrazione non ha alcuna “visione” della città e per la città, si sperava però che almeno fosse in grado di condurre l’ordinaria amministrazione ed invece, ha anche distrutto ciò che le precedenti consiliature avevano realizzato e distorto i progetti in essere.

Ma d’altra parte non ci si può aspettare niente di buono da un’amministrazione che consente presenze saltuarie ai propri dirigenti, incapace di riorganizzare il personale ed aumentare l’organico dove è necessario,

Ma chi sostiene quest’amministrazione???

La consigliera Calenda che senza alcuna appartenenza politica ha salvato il Sindaco “per senso di responsabilità”, consiglieri ex tesserati del PD che però, quando hanno cambiato fronte, non hanno suscitato alcuna indignazione e consiglieri che fanno riferimento a Iorio, ora Fratelli d‘Italia!

E così abbiamo la Calenda del gruppo misto per la quale non è il caso di cercare “ragioni” o affibbiare epiteti, perchè lei è una donna del sud, animata non da passioni ma da un attaccamento viscerale alla famiglia semplicemente grata per quanto ricevuto!

Gli ex consiglieri di centro sinistra, passati in una lista civica che però si riferisce a Forza Italia e qui sorvoliamo sulla strana posizione di Forza Italia che con Raimondo Fabrizio continua a stare in minoranza, salvo poi votare a favore quando è necessario.

Ed infine i consiglieri di Iorio che sostengono il Sindaco nonostante la sua piena sudditanza a Toma che, invece, viene contestato a livello Regionale.

E allora? Allora la politica è morta.

E così dal livello centrale a quello più periferico si fanno alleanze pur di mantenere fermo lo stato di fatto. Si arriva all’assurdo che a livello Regionale si segue una linea ed a livello Comunale l’opposto. Si assiste alla farsa di vedere uno stesso partito, nell’ambito della stessa consiliatura, stare con alcuni consiglieri in maggioranza e con altri all’opposizione.

Isernia è stata l’amministrazione pilota in questo ed il disastro è sotto gli occhi di tutti. La politica diventata solo gioco per mantenere la propria poltrona, una politica che ormai non è più neppure gestione di potere ma solo finalizzata ad interessi diretti e personali. La Calenda è forse l’unica “traditrice”?

Non ha forse la stessa responsabiltà il Vostro Sindaco? E’ stato pioniere del compromesso pur di salvare la sua posizione. Il tradimento ai cittadini è forse meno forte se viene da chi si è presentato con un programma e con alcuni consiglieri e poi ha stravolto tutto ignorando quello stesso elettorato che lo aveva sostenuto?

E allora Molisani in questo papocchio quando andiamo a votare inutile guardare fantastici programmi o le casacche di partito indossate alla bisogna!”.