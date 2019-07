REDAZIONE

Dopo 10 anni di vuoto novità importantissime per la formazione professionale: la Regione Molise ha pubblicato il Catalogo dell’offerta formativa finanziata con fondi messi a disposizionedall’Amministrazione regionale: 4.500.000,00 di euro per la formazione professionale, con 76 progetti approvati per oltre mille partecipanti. La procedura è stata avviata dalla Giunta Regionale con la delibera n. 438 dello scorso 10 settembre 2018 con la quale sono stati delineati gli interventi formativi strettamente collegati alle esigenze di formazione, con un occhio attento alle necessità manifestate dalla imprese per l’inserimento e il reinserimento lavorativo. Numerose le domande pervenute, oltre cento, grazie alla tipologia diversificata delle iniziative di formazione proposte, alcune fortemente innovative, e alle cospicue somme che andranno afinanziare 76 percorsi formativi spalmati sull’intera regione. Potranno quindi partecipare a corsi di formazione oltre mille partecipanti, i quali, oltre alla formazione negli ambiti più diversi (meccatronica, servizi alla persona, manager dei beni eno- gastronomici, operatore lattiero caseario, falegnameria, paghe e contributi, marketing e tanti altri),riceveranno un’indennità di frequenza di €3,00 per ogni ora di formazione. La Regione Molise punta sull’istruzione e sulla formazione professionale, con un’offerta formativaampia e di elevato standard qualitativo: elemento di novità assoluta è la possibilità per i ragazzi che frequenteranno i corsi di effettuare stage presso le aziende partner dei progetti formativi, potendo intraprendere un percorso di acquisizione di competenze più diretto ed efficace e, contemporaneamente, avranno l’occasione di instaurare rapporti di reciproca conoscenza che potrebbero anche sfociare nella costituzione di un rapporto di lavoro. «Erano 10 anni che il Catalogo dell’Offerta formativa non veniva pubblicato, una carenzagravissima per i ragazzi molisani; una cosa inconcepibile per una terra che reclama lavoro, dove vi sono aziende che trovano difficoltà nel reperire le figure necessarie per i propri processi aziendali per questo stiamo dedicando energie e risorse in favore dei giovani che vogliono formarsi per poter spendere competenze certificate nel mondo del lavoro. E’ un risultatoimportantissimo che arriva dopo anni di immobilismo, durante i quali sono state precluse ai nostri giovani importanti opportunità di formazione: oggi con questo Catalogo la Regione Molise mette a disposizione percorsi di formazione completamente gratuiti, anzi retribuiti con un’indennità oraria di frequenza pari ad € 3,00 per ogni studente iscritto e con possibilità di stage aziendali.