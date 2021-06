Formazione professionale e diversi progetti in cantiere: protocollo d’intesa tra Odg Molise e Ordine degli psicologi (VIDEO)

Formazione professionale, continuo scambio di idee e diversi progetti già in cantiere da realizzare a breve termine. Questi sono solo alcuno degli aspetti che caratterizzano l’intesa tra l’Ordine dei giornalisti del Molise e l’Ordine degli psicologi. Il protocollo è stato firmato questa mattina alla presenza della presidente Alessandra Ruperto (ordine psicologi), del presidente odg Vincenzo Cimino e del vice presidente Cosimo Santimone. “Questo protocollo – ha detto la presidente Ruperto- nasce in seguito a quello che abbiamo vissuto in questi due anni; è necessario sottolineare l’importanza della comunicazione all’interno della comunità professionale anche e soprattutto per il benessere psicologico. Ciò che abbiamo subìto con la psicopandemia deriva anche da quello che abbiamo letto sui giornali, quindi ci siamo confrontati r abbiamo trovato l’accordo su questo fondamentale lavoro sinergico tra le due professioni”.

“Dopo 17 anni – ha invece detto il presidente Cimino – due ordini professionali si uniscono insieme, svolta storica, noi raccontiamo, loro cercano di lenire disagi; per questo è nata quasi spontanea la necessità di confrontarsi e lavorare insieme nella formazione”.