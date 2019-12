Formazione professionale Cli, prorogate le iscrizioni

Prorogate le iscrizioni ai corsi di formazione regionale del Molise gestiti dal Consorzio di Libere Imprese. Il termine ultimo per l’iscrizione è stato spostato al 6 gennaio 2020. Tutti i giovani interessati ai due bandi possono collegarsi col sito https://www.consorziodilibereimprese.com/ e chiedere informazioni, inserendo i propri dati e l’indirizzo di posta elettronica su cui riceverle. L’avviso riguarda giovani in possesso del diploma di istruzione di scuola media superiore, residenti da almeno sei mesi nella regione Molise e non frequentanti altri corsi di formazione professionale. Si tratta di una opportunità professionale importante per i giovani del Molise, in due settori a forte vocazione territoriale e notevole potenzialità di espansione, come quello del turismo e quello delle produzioni vegetali.