Formazione professionale, Azione Civile sollecita la Regione: “Si paghino i corsisti”

“La Regione Molise intervenga presso Ares Formazione Professionale per il pagamento delle spettanze ai corsisti”. E’ quanto chiede Nicola Lanza referente nazionale di Azione Civile, il movimento politico fondato dall’ex magistrato Antonio Ingroia, in una nota pubblica per sollecitare l’intervento diretto della Regione Molise, presso ente di formazione Ares erogatore del corso di formazione per assistenti familiari.

“Si precisa che il corso di formazione presso Ares Formazione Professionale per Assistenti familiari patrocinato dalla regione Molise, ha avuto inizio a luglio 2021 fine corso 18 novembre 2021 per un totale di 600 ore da retribuire ai corsisti a tre (3) euro l’ora, di cui 240 ore in aula e 360 ore in strutture adibite all’assistenza. Sono passati 8 mesi dalla fine del corso, ad oggi i corsisti che hanno frequentato il corso pur avendo sostenuto un esame finale lamentano di non aver ricevuto ancora L’attestato e nessun pagamento delle spettanze, stiamo parlando di 1800 euro per un impegno di 600 ore.

Restiamo in vigile attesa affinché la Regione Molise accerti i fatti sopra descritti e in qualità di patrocinante intervenga presso l’ARES”.