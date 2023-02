Formazione giornalisti, la Regione finanzierà un ciclo di corsi su vari temi

L’iniziativa, con lo stanziamento di 20mila euro da parte dell’Ente di via Genova, è stata presentata dal governatore, Donato Toma e dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise, Vincenzo Cimino: “È la prima volta nella storia ed è la prima tappa di un percorso lungo”

“La Regione Molise finanzierà diversi corsi riservati ai giornalisti per un ventaglio di temi straordinariamente attuali per il corretto espletamento della vostra importantissima funzione sociale prima ancora che informativa. Dal giornalismo digitale, al monitoraggio e all’etica in materia di elezioni, dalla lingua sei segni, alla comunicazione e ai social media in lingua cinese, sono alcune delle tematiche approfondite”. Lo ha annunciato il governatore, Donato Toma, presentando l’iniziativa al Parlamentino della giunta regionale in via Genova a Campobasso con il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise, Vincenzo Cimino, e il dirigente regionale dell’Editoria, Cappuccio.

Oggi si concretizza una delle opportunità previste dalla Legge regionale sull’editoria – ha proseguito il governatore – norma del 2015, poi modificata nell’attuale legislatura al fine di renderla più organica e confacente alle reali esigenze del settore. Lo stanziamento di 20mila euro a supporto di questo progetto è da intendersi proprio come una iniezione di nuova linfa nelle radici su cui nasce e cresce una solida democrazia. Quando il presidente Cimino ha prospettato alla Regione l’eventualità di sostenere un ciclo di corsi formativi – ha concluso Toma – non ho esitato a rispondere che mi sarei occupato personalmente di verificare le possibilità di realizzare l’iniziativa”.

Il presidente Cimino, dal canto suo, ha evidenziato che “è il primo caso nelle storia ed è la prima tappa di un percorso di collaborazione a lungo termine. È un modo per investire nel pluralismo e nell’informazione mettendo a bando posti di lavoro in avvisi pubblici per la comunicazione degli enti pubblici attraverso gli uffici stampa. Saremo a fianco degli enti che vogliono incamminarsi in questa direzione. Abbiamo presentato questo progetto che il presidente della Regione ha accettato con entusiasmo. I corsi li faremo in sede e saranno gratuiti e in presenza. Mi piacerebbe – ha concluso Cimino – che gli sforzi e i fondi restino nella nostra terra: da domani saranno aperte le prenotazioni ai corsi on line ed invito tutti i colleghi molisani ad iscriversi”.