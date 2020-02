Formazione e tutela del paesaggio: 4 bandi a sostegno dell’agricoltura

Pubblicati oggi sul sito della Regione e del Psr, Cavaliere: «Aiuteranno il settore ad essere sempre più all’avanguardia e competitivo»

L’assessorato all’Agricoltura rende noto che sono stati pubblicati oggi sul sito della Regione Molise e sul portale online del Psr Molise quattro nuovi bandi a sostegno del settore. Tre sono riferiti alla Misura 1 del Programma sviluppo rurale 2014/2020 (Trasferimento di conoscenze di informazione) e rivolte alle agenzie formative e di sviluppo. Si va dal coaching e la formazione classica (Sottomisura 1.1) al supporto ad attività dimostrative e azioni di informazione (Sottomisura 1.2), fino al sostegno degli scambi extraregionali tra aziende previsto nella Sottomisura 1.3. «Importanti opportunità – commenta l’assessore al ramo Nicola Cavaliere – che aiuteranno di certo il mondo agricolo locale a crescere e a stare al passo coi tempi. Perché in epoca di globalizzazione, la competitività è essenziale e può essere incrementata appunto solo attraverso la continua formazione, il confronto e la conoscenza». Il quarto bando è riferito invece alla Misura 4, si rivolge direttamente agli agricoltori o associazioni di agricoltori e prevede (Sottomisura 4.4) il sostegno agli investimenti non produttivi finalizzati alla tutela dell’ambiente e del paesaggio. Iniziativa, quest’ultima, che l’assessore Cavaliere ritiene fondamentale, anche e soprattutto alla luce delle emergenze ambientali e climatiche in atto e che pone in evidenza il «ruolo centrale che oggi più che mai l’agricoltura ricopre a difesa del territorio. Ruolo – conclude – che va ben oltre ragioni di mercato e profitto ma riguarda addirittura la nostra stessa sopravvivenza».