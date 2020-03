Formazione a distanza: approvata dalla Giunta la delibera che autorizza anche gli Enti

Via libera da parte di Regione Molise per la formazione professionale a distanza: su iniziativa dell’Assessore al ramo, Roberto Di Baggio, sono autorizzate le lezioni telematiche di tutti i corsi di formazione professionale, così come accade da diversi giorni per il mondo della scuola. Durante la seduta di Giunta dell’11 marzo è stata approvata la Delibera n. 92, ad oggetto “ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE – AUTORIZZAZIONE MODALITÀ EROGAZIONE “FORMAZIONE A DISTANZA” grazie alla quale le modalità operative della F.A.D., già previste per il mondo dell’istruzione, sono estese anche al settore della Formazione Professionale erogata dagli Enti di Formazione. Grazie a questa Delibera, si legge nel dispositivo, è autorizzata (salvo i corsi per i quali la normativa nazionale o regionale disponga diversamente) l’erogazione della formazione, originariamente prevista con la presenza in aula dei discenti, in modalità FaD (Formazione a Distanza), per tutti i corsi di formazione ricadenti nei diversi Ambiti di riferimento. Nello specifico, la FaD è attivabile per : -Percorsi formativi finalizzati all’inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro” ; – Corsi inseriti nel Catalogo Regionale di Offerta Formativa; – percorsi di Istruzione e formazione professionale – leFP (diritto – dovere all’istruzione e Formazione); – percorsi di istruzione e formazione professionale del sistema DUALE; – percorsi di istruzione e formazione professionale GARANZIA GIOVANI, finanziati nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Iniziativa occupazione Giovani; – percorsi sperimentali specifici di politica attiva coerenti con le azioni programmate per il rilancio economico dell’area di crisi dalla Regione Molise; – corsi liberi di formazione professionale. I dettagli e le modalità operative della FAD sono ben specificati nella Delibera di Giunta Regionale n. 92 dell’11-3-2020 , consultabile al sito www.regione.molise.it , sezione Albo Pretorio.