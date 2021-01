Formati Abissine e Tripoline, arrivano le scuse de La Molisana: “Revisioneremo i nomi”

Ha suscitato clamore e polemiche la scelta dello storico pastificio “La Molisana” riguardante i formati di pasta Abissine e Tripoline in cui nella descrizione si parla di “sapore littorio” e “sapore coloniale”, tanto da attirare anche l’attenzione della stampa nazionale: della vicenda si è occupato anche il quotidiano “La Repubblica”. Dopo le polemiche sulla scelta di marketing, sono arrivate le scuse del pastificio “La Molisana”.

“Ci scusiamo – hanno scritto da La Molisana – per il riferimento riguardante i formati di pasta Abissine rigate e Tripoline che hanno rievocato in maniera inaccettabile una pagina drammatica della nostra storia. Cancellare l’errore non è possibile, ci stiamo già impegnando a revisionare i nomi e i contenuti dei formati in questione attingendo alla loro forma naturale.”