Formaggi e dolci sul mercato in assenza di certificazione, merce sequestrata e multa di 6mila euro

TERMOLI

Nell’ambito di un servizio mirato, svolto dalla stazione dei Carabinieri Forestali di Termoli congiuntamente alla locale Stazione, presso uno dei mercati rionali del centro cittadino sono state elevate sanzioni amministrative pari a 6mila euro, e sequestrati circa 40 kg di alimenti tra cui: formaggi e prodotti dolciari secchi. Dal controllo, infatti, è emersa la totale assenza della documentazione richiesta dalla legge e che certifica il percorso dei prodotti alimentari dalla produzione alla trasformazione fino ad arrivare alla distribuzione finale. In assenza della certificazione non è stato possibile, quindi, risalire alla provenienza e al percorso degli alimenti destinati alla vendita.

I carabinieri forestali ricordano che il rispetto della normativa sulla tracciabilità e rintracciabilità dei cibi è un importante strumento di tutela per la salute delle persone e degli animali (in quanto permette di richiamare e/o ritirare dal mercato alimenti che possano comportare rischi), oltre che di informazione per il cittadino affinchè operi un acquisto consapevole e corrispondente alle proprie aspettative.