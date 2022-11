Forli del Sannio, Nella Mazzocco ha festeggiato cento anni

La signora Nella Mazzocco, di origini forlivesi, ha festeggiato i fatidici 100 anni. Il sogno, la speranza e l’attesa di tutti, il traguardo che solo pochissimi riescono a toccare. Circondata dal caloroso affetto di nipoti, parenti ed amici ha vissuto una giornata indimenticabile, ancora nella sua incredulità manifesta e coronata da un calore mai provato prima. Tutti i presenti sono rimasti colpiti dalla sua lucidità mentale, dalla sua autonomia fisica e da tanta gioia che lasciava un segno indelebile nel suo sguardo, ricolmo di gratitudine per tutti i presenti. La serata si è conclusa con due omaggi di grande valore emotivo: il Sindaco del Comune di Forlì Del Sannio Sergio Lerza ha consegnato alla centenaria una targa – ricordo con l’estratto di nascita, mentre la neopresidente del locale Centro Culturale San Giuseppe Moscati, Iliana Onesti, le ha consegnato una targa commemorativa a nome di tutti gli associati del Centro, rappresentato da Giocondino Rossi, per anni Presidente dello Stesso, riconoscendola come socio – fondatore del Santuario per la sua assoluta devozione al Medico Santo e per la continua vicinanza solidale alle sue opere di beneficenza e di promozione del relativo Culto Religioso. Come ringraziamento in onore della centenaria, si è celebrata una Santa Messa proprio nel Santuario Moscato domenica 30 ottobre.