‘Foreste di corallo nero’, alle Isole Tremiti arriva la tv francese

Le Isole Tremiti saranno le protagoniste di un servizio che andrà in onda nel tg di TF1, primo canale televisivo francese per ascolti, grazie alle importanti attività del del Laboratorio del MA.RE. Marlin Tremiti e in particolare sulla ricerca scientifica in corso sulle “foreste” di corallo nero, presenti nell’AMP Isole Tremiti e individuate dal Laboratorio del Mare nel 2012.

Sulla pagina facebook Marlin Tremiti tutto è stato documentato con un reportage fotografico di ADphoto. “La ricerca scientifica, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche – #DiSVA , è di grande importanza e ha suscitato nella redazione della TF1 un grande interesse al punto che sarà dedicato spazio e rilevanza in una prossima edizione del TF1-News.

Per noi una grande soddisfazione, che premia il nostro impegno, la nostra attenzione all’AMP Isole Tremiti e il desiderio di farla conoscere “fino in fondo”.