Forestazione urbana: a disposizione centinaia di piante ed alberi da mettere a dimora in aree pubbliche

Grazie alla preziosa collaborazione dei vivai forestali regionali gestiti dall’Arsarp, anche quest’anno il Comune di Campobasso potrà disporre di alcune centinaia di piante ed alberi da mettere a dimora in aree pubbliche del territorio comunale, nell’ambito della campagna di forestazione urbana 2020/2021. «Anche in questa occasione, – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente – come già avvenne lo scorso anno, oltre alle piantumazioni che saranno effettuate direttamente dal settore verde pubblico in collaborazione con la Sea, ci si potrà avvalere del fattivo contributo di cittadini, comitati ed associazioni che volessero volontariamente adottare ed impiantare, nello spirito di partecipazione ed attivismo civico, uno o più alberi, per valorizzare e riqualificare qualche angolo di città. Chiunque fosse interessato e disponibile per tale attività, potrà inviare una nota all’ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Campobasso (urp@comune.campobasso.it) all’attenzione del settore verde pubblico, rilasciando i propri recapiti per essere successivamente ricontattato per accordi di dettaglio. Anche per il 2020 l’obiettivo è di piantare almeno tanti alberi quanti sono stati i bambini nati nell’ultimo anno, così come previsto dalle vigenti normative sullo sviluppo degli spazi verdi urbani; ne serviranno circa 300 ma puntiamo a superare abbondantemente questa soglia».