Forestali, Cavaliere: “Da Usb solito attacco personale, l’Arsarp ha ricevuto l’accredito” 

L’Assessore chiarisce: si tratta di ritardi tecnici dovuti purtroppo ai meccanismi di pagamento della PA. Strumentalizzare non serve a nulla

“L’Usb attribuisce, come sempre, colpe al sottoscritto in merito alla mancata puntualità delle mensilità che spettano agli operai forestali. Occorre però precisare, con onestà intellettuale, che ad ogni inizio programmazione segnalo in piena trasparenza i ritardi che purtroppo si possono verificare. L’assessorato all’Agricoltura non ha mai avuto a disposizione risorse finanziarie correnti per pagare gli stipendi, per tale motivo (e con lungimiranza) decisi nel 2010 – ai tempi del mio primo mandato di assessore – di inserire il settore nelle misure dei fondi europei. Di conseguenza, il ritardo di alcune mensilità – che si verifica da più di 12 anni al di là del colore delle amministrazioni – dipende direttamente dalle difficoltà del settore Bilancio della Regione ad essere sempre tempestivo nell’attribuire le anticipazioni e gli storni all’Arsarp”.

È quanto dichiara in una nota l’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Cavaliere.

“Spero – aggiunge Cavaliere – di aver fatto definitivamente chiarezza sulla questione, si tratta inoltre di ritardi di qualche settimana che purtroppo rientrano nei meccanismi delle pubbliche amministrazioni. Rispedisco quindi al mittente le accuse personali e strumentali mosse dall’Usb e non da altre sigle sindacali – Fai Cisl, Flai Cigl, Uila Uil e Ugl -, che probabilmente meglio conoscono il sistema dei pagamenti”.

“Concordo – conclude l’assessore – naturalmente su un solo punto, ovvero sulla centralità del diritto al lavoro e allo stipendio, valore imprescindibile per la dignità della persona e colgo infine l’occasione per comunicare a tutte le sigle sindacali e alle maestranze coinvolte che il settore della Ragioneria ha provveduto, nel pomeriggio di ieri, a trasferire l’accredito all’Arsap che copre la mensilità in oggetto”.