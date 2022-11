Forestali, ancora problemi sulle spettanze arretrate. I sindacati: “Pronte proteste”

“Si continua in maniera umiliante ed inesorabile ad elemosinare le spettanze maturate arretrate”. E’ quanto affermano in una nota stampa i responsabili regionali dell’USB Forestali Molise, Giuseppe Pavone, Stefano Bellini e Donato Di Blasio.

“La costante mancanza di fondi è divenuta una prassi purtroppo consolidata nella gestione Cavaliere, nonostante le rassicurazioni dell’assessore stesso nel corso dell’incontro tenutosi il 28 ottobre presso l’Assessorato per discutere di programmazione forestale per la fine della stagione 2022 e quella prossima del 2023.

Irridere oltremodo i lavoratori, illudendoli, garantendo, nel corso dell’incontro stesso, una rapida soluzione relativamente alle spettanze arretrate, prospettando, quindi, un futuro sereno per i lavoratori, riteniamo sia un gesto da condannare su cui non transigere.

Alle promesse, però, come sovente accade, non sono seguiti i fatti. Infatti, i lavoratori sono in grossa difficoltà a causa dei ritardi nei pagamenti delle spettanze arretrate, che ormai rappresentano la normalità e non un evento sporadico.

Inutile ribadire che si parla di famiglie monoreddito che si sostengono esclusivamente svolgendo 151 giornate lavorative nell’arco dell’anno e che adesso con i rincari esponenziali di luce, gas, carburanti e generi alimentari saranno chiamati davvero a fare i cosiddetti “salti mortali” per garantirsi il minimo per la sopravvivenza.

Continuiamo, purtroppo, a non avere alcuna risposta in merito dall’Assessorato all’agricoltura, nonostante le nostre continue sollecitazioni. I lavoratori nei prossimi giorni metteranno in atto forme di protesta opportune per rivendicare un diritto sacrosanto e per difendere la propria dignità”.