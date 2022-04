Fonte di Canistro, bocciati i ricorsi dell’Acqua Santa Croce

Guerra dell’acqua minerale: il Consiglio di Stato ha bocciato entrambi gli appelli della Santa Croce, società facente parte del gruppo già controllato dal “re delle acque minerali”, l’imprenditore Camillo Colella, attualmente in carcere a Isernia, con l’accusa di bancarotta fraudolenta. L’aggiudicazione della gara alla società è stata definitivamente annullata. Si va verso un nuovo bando.

La sezione V del Consiglio di Stato – come rende noto ”Terre Marsicane” – si è infatti pronunciata sui due appelli proposti dalla Santa Croce, rispettivamente avverso l’ordinanza del Tar dell’Aquila e verso la sentenza dello stesso Tar che, il 18 giugno 2021, aveva annullato l’aggiudicazione della gara per la concessione della fonte Sant’Antonio Sponga di Canistro. Con un’unica sentenza, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il primo ricorso in appello avverso la predetta ordinanza e ha rigettato l’appello contro la sentenza del Tar dall’Aquila.

Il Comune abruzzese di Canistro, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio, ha conferito l’incarico difensivo agli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia del foro di Avezzano, mentre la Santa Croce S.R.L., il cui rappresentante legale è al momento Giovanni Tanda, è stata rappresentata dagli avvocati Francesco Paolo Tronca del Foro di Milano, Claudio Di Tonno e Matteo Di Tonno, mentre la società Acqua Minerale San Benedetto S.P.A. è stata rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio Della Rocca.

Ora occorrerà ricominciare l’iter amministrativo, la Regione Abruzzo e il Comune di Canistro dovranno studiare un nuovo bando, sia per attribuire la concessione delle acque minerali della Sant’Antonio Sponga, sia della Fonte Fiuggino. Il Consiglio di Stato ha condannato la Santa Croce al pagamento, in favore del Comune di Canistro e di Acqua Minerale San Benedetto, delle spese di lite del grado di giudizio, che ha liquidato in euro 5.000,00 complessivi ciascuno.