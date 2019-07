Fontana Vecchia, operazione pulizia di ‘Fare Verde’ sabato 3 agosto

CAMPOBASSO

Una mattinata ecologica per la valorizzazione della Fontana Vecchia, uno dei luoghi simbolo di Campobasso. Questa l’iniziativa lanciata da Fare Verde Campobasso in programma sabato 3 agosto, a partire dalle ore 9, al fine di coinvolgere, attraverso qualche ora di volontariato ed impegno civico, cittadini ed associazioni per restituire decoro e piena fruibilità allo storico monumento cittadino.

Appuntamento alla fontana, dunque, armati (si raccomanda) di guanti da lavoro ed attrezzi utili come rastrelli, decespugliatori e scopettoni per la raccolta dei rifiuti, la pulizia e la sistemazione delle aree verdi e della pavimentazione.