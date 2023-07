“Fontana modificata abusivamente. Cercheremo i responsabili”

Il Comune di Campobasso fa sapere che: “Non è un dispositivo antispreco ma un “accrocco” artigianale per poter prelevare acqua”

Giunge tempestiva la replica dell’amministrazione comunale di Campobasso sulla notizia (LEGGI QUI) del doppio rubinetto applicato alla fontana nel piazzale di Castel Monforte a Campobasso. L’assessore comunale all’Ambiente Simone Cretella comunica in un post su Facebook che:

“L’applicazione di quel rubinetto è avvenuta in maniera abusiva e senza alcuna autorizzazione. Non è un dispositivo antispreco ma un “accrocco” artigianale per poter prelevare acqua (non da parte del cantiere limitrofo come in un primo momento si era sospettato). Provvederemo al ripristino, atteso che probabilmente la fontanella è stata anche danneggiata e per questo sarà necessario risalire anche ai responsabili”.